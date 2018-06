Força Aérea transporta recém-nascido de urgência para Lisboa

Bebé precisava de assistência médica urgente.

15:41

A equipa da força aérea foi ativada este sábado, dia 16 de junho, para efetuar o transporte médico urgente de um bebé recém-nascido, com apenas oito dias, que necessitava de assistência médica urgente, dos Açores para o Continente, segundo avançou a Força Aérea em comunicado.

Uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 – ‘Linces’, descolou da Portela pelas 15h20, levando a bordo um enfermeiro militar, com destino à Base Aérea n.º 4, ilha Terceira.

Durante todo o voo para Lisboa, uma equipa médica do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e o enfermeiro da Força Aérea, acompanharam a evolução do estado de saúde do recém-nascido.

À chegada a Lisboa, o bebé foi imediatamente transferido para uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que o transportou até ao Hospital Dona Estefania.

No total, foram realizadas 04h25 de voo.



Em poucos dias, é a segunda vez que a Força Aérea é chamada para efetuar um transporte médico urgente de longa de distância, sempre com recurso à aeronave Falcon 50.