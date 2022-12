A Câmara de Mira foi condenada a pagar uma indemnização de quase nove mil euros a um condutor que sofreu um acidente numa estrada com buracos e sem sinalização a alertar para o mau estado de conservação do pavimento, na praia de Mira.



O Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra considerou provado que o despiste, que causou ferimentos no condutor, ocorreu depois de o carro embater num buraco com 10 a 15 centímetros de profundidade e 30 de largura, que estava coberto de água, numa via municipal conhecida por Estrada do Canal.