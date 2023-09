Um camião de matérias perigosas despistaou-se, esta sexta-feira, no IC2 na Mealhada. O pesado ficou imobilizado fora da estrada e o condutor saiu ileso.O acidente ocorreu próximo de uma estação de serviço e posto de abastecimento.Do despiste não houve feridos nem condicionamentos à circulação automóvel, uma vez que o pesado ficou imobilizado fora da estrada, entre a berma, com uma pequena vala e um terreno escampado.A zona foi sinalizada pelo motorista do camião, sem necessidade de pedir qualquer tipo de socorro