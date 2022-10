Um camião incendiou-se, esta manhã, na A4, no troço entre as portagens de Ermesinde e a saída de Valongo, no sentido Porto/Amarante.Não há feridos a registar.O alerta foi dado às 09h37. O incêndio foi extinto pelos Bombeiros de Ermesinde. As chamas destruíram a cabine da viatura pesada e danificaram parte da galera.No local estiveram também militares da GNR e elementos da Brisa (concessionária da autoestrada).