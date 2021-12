O condutor do camião envolvido no choque com um comboio de passageiros na passagem de nível do Peso, em Santarém, foi esta quinta-feira declarado não responsável pelo acidente que causou a morte a Carlos Moita, de 66 anos e seu ajudante.Manuel Correia, de 69 anos, foi absolvido dos três crimes que lhe eram imputados: homicídio negligente, ofensa à integridade física negligente e atentado à segurança de transporte por ar, água ou caminho de ferro.