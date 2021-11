Camionista morre carbonizado em Vila Velha de Ródão

O despiste de um camião ao quilómetro 94 da A23 resultou esta sexta-feira na morte do condutor. O acidente ocorreu às 05h27, no sentido Norte-Sul, entre os nós de Vila Velha de Ródão e Perdigão, e levou ao encerramento do troço por mais de 12 horas.









Rui Silva, de 49 anos, conduzia o veículo, que uma hora antes tinha arrancado da Guarda com componentes para a indústria automóvel e se dirigia para as instalações da Autoeuropa. O camionista não conseguiu sair da cabine do veículo, que após de embater nos rails de proteção da berma tombou sobre a lateral e se incendiou. O óbito foi declarado no local.