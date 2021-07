Condutor salta de camião em andamento na A11 em Braga após ficar sem travões

O condutor de um camião, que ficou sem travões na A11, numa reta com inclinação, atirou-se do camião em andamento, na madrugada desta segunda-feira. O camionista, de 53 anos e nacionalidade brasileira, sofreu ferimentos ligeiros.



O pesado, de transporte de congelados, passou a praça de portagens sem provocar danos e despistou-se na curva, no sentido Guimarães/Braga, em Figueiredo, embatendo no separador central e tombando na via. A vítima foi transportada ao hospital de Braga.

O condutor tentou travar o camião ao colidir com o rail, mas sem sucesso. Uns metros adiante, ao quilómetro 32, saltou para a estrada e o camião foi desgovernado até se despistar.



A GNR está a investigar.