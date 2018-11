Camionista português esconde droga em móveis

Homem foi preso com 2025 quilos de haxixe e marijuana.

Por Miguel Curado | 10:18

Um camionista português de 50 anos foi preso pelos Mossos d’Esquadra – polícia autonómica da Catalunha, em Espanha – depois de ter sido apanhado a transportar um total de 2025 quilos de marijuana e haxixe dentro do pesado que conduzia. As duas toneladas de droga estavam ocultadas no meio de embalagens de móveis.

A detenção ocorreu a 21 de outubro, mas apenas esta segunda-feira foi anunciada. Segundo informações prestadas aos meios de comunicação espanhóis, a investigação que permitiu apreender a droga, e deter o português, começou na sequência de um assalto violento a um traficante de droga, feito num parque de pesados de Barcelona. Um homem e uma mulher, de origem árabe, roubaram um camião com estupefacientes no interior, e fugiram para França.

Assim, os investigadores dos Mossos d’Esquadra depressa perceberam que estava prevista nova entrada de droga em Espanha. Foi então montado um discreto dispositivo de vigilância, a 20 de outubro, e no dia seguinte foi detetado, numa área de descanso de camionistas em Tarragona, na Catalunha, um pesado suspeito. A viatura era conduzida por um motorista português e foi de imediato revistada.

No meio das paletes de móveis que o pesado transportava, os polícias encontraram fardos de haxixe, com um peso total de 1795 quilos, e de marijuana, com 230 quilos de peso. No total, foram apreendidos pelas autoridades 2025 quilos de droga. O camionista português, já com antecedentes em Itália por tráfico de droga, foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.