Despiste de pesado larga carga tóxica junto ao rio na Sertã

Camião transportava no IC8 cerca de 22 mil litros de lixívia, alguma da qual derramou.

Por Mário Freire | 01:30

O despiste de um pesado de mercadorias com carga tóxica, domingo à noite, no IC8, na zona da Sertã, manteve a via cortada ao trânsito nos dois sentidos durante todo o dia desta segunda-feira - para trasfega dos 22 mil litros de lixívia que eram transportados.



Após o despiste, a cisterna com a carga soltou-se do trator e caiu por uma ravina, em direção à Ribeira Grande, afluente do rio Zêzere, o que levantou o perigo de contaminação da água – algo que acabou por ser travado.



Apesar do aparato, o condutor de 62 anos só sofreu ferimentos ligeiros. Na altura chovia muito e testemunhas apontam a formação de lençóis de água como causa para o acidente.



O camião que circulava no sentido Pombal/Castelo Branco despistou-se no final de uma reta que termina com uma curva fechada à direita no início do tabuleiro da ponte de Nossa Senhora dos Remédios.



O pesado fez o chamado efeito tesoura, com a cabine a ficar na berma e a galera foi pela barreira abaixo, ficando imobilizada a meio da encosta, entre a ponte e a Ribeira Grande.



O derrame da lixívia foi estancado por uma equipa especializada em matérias perigosas dos Sapadores de Coimbra, que acorreram ao local.



Via cortada para trabalho de trasfega

O Itinerário Complementar nº 8 manteve-se encerrado ao trânsito desde a altura em que ocorreu o acidente, cerca das 19h45 de domingo, para num primeiro momento prestar socorro ao condutor e depois para facilitar o trabalho de controlo e trasfega da matéria perigosa.



"Estamos a tentar com a ajuda dos bombeiros locais limpar a via, mas ainda não há uma previsão de abertura da mesma, estando o trânsito a ser desviado neste momento para o interior da Sertã", adiantou o oficial da GNR.