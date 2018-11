Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente de camião corta trânsito no IC8 junto à Sertã e faz um ferido

Despiste foi causado pela chuva.

22:54

O despiste de um veículo pesado de mercadorias perigosas este domingo à noite no IC8, junto ao conselho da Sertã, distrito de Castelo Branco, causou um ferido ligeiro e obrigou ao corte da via, disse à Lusa fonte da GNR.



A mesma fonte acrescentou que não ainda não há previsão de abertura da via.



"Estamos a tentar com a ajuda dos bombeiros locais limpar a via, mas ainda não há uma previsão de abertura da mesma, estando o trânsito a ser desviado neste momento para o interior da Sertã", adiantou o oficial de serviço ao centro de comando e controlo operacional da GNR.



O ferido ligeiro, o motorista do camião, que não embateu contra qualquer outro veículo ou pessoas, foi assistido no local, acrescentou o tenente-coronel Gomes.



Mas, o centro de comando e controlo operacional da GNR não tinha a informação se houve necessidade ou não de transportar o ferido para algum hospital.



O acidente do veículo pesado de mercadorias, que transportava material corrosivo, ocorreu às 20h40 e o despiste foi causado pela chuva, disse a mesma fonte.