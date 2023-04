Campeão de kickboxing espanca pai e filho em desentendimento de trânsito em Lisboa

Segundo apurou o CM, tem 23 anos e, em janeiro, foi denunciado pela companheira por violência doméstica, a que terá assistido o filho do casal, com apenas 2 meses.



Um dos três homens que domingo espancou pai e filho num desentendimento de trânsito, na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, foi campeão nacional de kickboxing.Segundo apurou o, tem 23 anos e, em janeiro, foi denunciado pela companheira por violência doméstica, a que terá assistido o filho do casal, com apenas 2 meses.

Pelas 06h00 de domingo, este lutador - que tem antecedentes policiais por agressões - e dois amigos, de 22 e 24 anos, tinham o carro a impedir o trânsito. Numa viatura atrás estava um pai, de 54 anos, e o filho, de 23, que buzinaram. Insatisfeito, o trio seguiu pai e filho, bloqueou o carro, saíram todos das viaturas e espancaram as vítimas com murros e pontapés.



As vítimas, socorridas por populares, foram ao hospital e a mais velha ficou internada. Os suspeitos foram apanhados em vídeo e são julgados a 11 de maio.