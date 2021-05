Candidato à Câmara de Torres Vedras reage à morte de Carlos Bernardes

O candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Torres Vedras, Duarte Pacheco, já reagiu nas redes sociais à morte do presidente Carlos Bernardes."Estou estupefacto. Há notícias que preferia nunca receber!!!", começa por escrever Duarte Pacheco."A minha primeira palavra é de profundo pesar pelo acontecimento e envio sinceras condolências à sua família, ao partido socialista e à autarquia de Torres Vedras. Acredito que na vida política não vale tudo, e que é possível preservar as relações pessoais entre pessoas que representam partidos e projetos diferentes", continua.Um dia voltaremos a estar juntos, a trocar argumentos, a concordar e a discordar, mas sempre com o respeito que construímos e preservamos."