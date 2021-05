Presidente da Câmara de Torres Vedras encontrado morto em casa

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que o presidente da câmara municipal de Torres Vedras foi encontrado morto em casa na tarde desta segunda-feira.



Segundo o CM apurou, Carlos Bernardes, de 53 anos, foi encontrado com uma golpe de faca no pescoço. Desconhece-se para já a origem dos ferimentos ou a forma como ocorreram. A GNR já tomou conta da ocorrência e confirmou oficialmente o óbito ao CM.





Uma equipa da secção de homicídios da Polícia Judiciária encontra-se a caminho do local. Moradores na zona do Turcifal, onde o autarca vivia com a mulher e um filho, disseram aoque é "grande a apreensão" na localidade.Marcelo Rebelo de Sousa enviou condolências à família do presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes.

Em nota publicada no site da Presidência da República, lê-se: "O Presidente da República recebeu com enorme consternação a notícia inesperada".



Em atualização