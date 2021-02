Uma carrinha de valores foi esta quarta-feira assaltada cerca do meio-dia por dois indivíduos, munidos de arma de fogo, no Bairro do Cedro, em Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte da PSP.

A PSP afirmou desconhecer a existência de feridos na sequência do assalto ocorrido na freguesia de Mafamude.

A Polícia Judiciária tomou contou da ocorrência, acrescentou a fonte.