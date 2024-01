Um incêndio num automóvel deixou o veículo parcialmente destruído, na tarde desta quinta-feira, no estacionamento subterrâneo do MaiaShopping, em Águas Santas, na Maia.

O alerta foi dado às 12h27 para o piso -2 daquela área comercial.





O incêndio foi extinto pelos Bombeiros de Moreira da Maia e de Pedrouços e no local estiveram ainda elementos do INEM. Um vigilante do centro comercial foi assistido.