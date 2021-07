Carro atira homem contra parede em Almeirim

O condutor de um carro ficou este domingo ferido, ao ser atirado contra uma parede pela própria viatura, no momento em que colocou o motor a trabalhar do lado de fora e com uma mudança engatada.



O caso ocorreu em Fazendas de Almeirim e o homem gritou por socorro, por não conseguir libertar-se.





Foi ouvido por um vizinho que, ao saltar o portão para ver o que se passava, caiu e magoou-se num pé.Os dois homens foram socorridos por equipas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e transportados para o Hospital de Santarém.