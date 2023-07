Carro cai ao Tejo em Vila Franca de Xira. Buscas por ocupantes em curso

A Autoridade Marítima e os bombeiros de Vila Franca de Xira têm em curso uma operação de busca e salvamento por potenciais ocupantes de um automóvel que caiu ao rio Tejo na madrugada desta quinta-feira.



O alerta foi dado por um pescador local, que se apercebeu de uma viatura submersa junto à ponte Marechal Carmona, perto das 7h00.





De acordo com o comandante da capitania do porto de Lisboa, vão ser mobilizados mergulhadores forenses para averiguar se há alguém dentro da viatura. Pelas 8h00 estavam mobilizados 18 operacionais no local.