Foi ontem desfeito o mistério em redor do desaparecimento do taxista Luís Esteves, de 49 anos. Depois de assumir a investigação, a Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa conseguiu, com o apoio de uma operadora móvel, circunscrever à Doca do Bom Sucesso, em Belém, Lisboa, a área onde o sinal do telemóvel do taxista foi encontrado, logo a 17 de fevereiro, 24 horas após o desaparecimento.









