Um homem, de 88 anos, morreu este sábado à noite depois do carro em que seguia ter saído da estrada e ter caído de uma ponte num ribeiro em Refojos, Cabeceiras de Basto.Outro homem, de 28 anos, ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Guimarães.No local estiveram 17 bombeiros, apoiados por cinco veículos, que realizaram manobras de desencarceramento. A GNR também esteve no local.O veículo está parcialmente submerso.