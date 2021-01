Carro capota e embate em dois carros dentro de bomba de gasolina na A16 em Mira-Sintra

Um carro capotou esta terça-feira à noite e embateu contra dois carros dentro de uma bomba da gasolina na A16, em Mira-Sintra, no sentido Mira-Sintra - Cascais.Esse veículo embateu no primeiro carro que, por sua vez, colidiu contra outro que se encontrava a abastecer.Do acidente aparatoso resultaram dois feridos, um dos quais em estado grave.A vítima em estado grave foi transportada pela VMER de Cascais para o Hospital de São José, em Lisboa, e a segunda vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.As bombas de combustível em causa foram encerradas.No local estiveram 13 viaturas e nove bombeiros de Agualva-Cacém.