Um carro ligeiro despistou-se, no sábado, e caiu ao rio Zezere, em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.O acidente causou dois feridos ligeiros que foram transportados para o Centro Hospital Médio Tejo, em Abrantes.O alerta foi dado às 18h28. No local estiveram quatro operacionais dos bombeiros apoiados por duas víaturas, a GNR e uma viatura médica.