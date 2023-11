Camião capota após bater contra carro em contramão em Tondela. Condutor com ferimentos graves

Uma colisão frontal entre um carro e um camião, provocou três feridos, um deles grave, na Estrada Regional 230, na freguesia de Mouraz, Vila Nova da Rainha, em Tondela, no sentido Tondela-Carregal do Sal.

O condutor do carro encontrava-se em contramão, circulando na direção Carregal do Sal-Tondela e o condutor do camião no sentido oposto. Ainda tentou evitar a colisão, mas acabou por bater frontalmente e capotar, ocupando as duas vias.

O condutor do carro, um homem de 60 anos, ficou com ferimentos graves e teve que ser reanimado pelas equipas de socorro por ter entrado em paragem cardiorrespiratória. Os outros dois feridos são uma mulher, de 53 anos, e um homem, de 55 anos, considerados feridos leves.

Uma via encontra-se encerrada enquanto se espera que o veículo seja retirado da estrada. O alerta para o acidente foi dado pelas 14h06.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Tondela, o INEM e a GNR.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Viseu.