Carro em oficina chama bombeiros para acidente que afinal não existia

O sistema de alerta SOS de um veículo que estava a ser consertado numa oficina mobilizou esta terça-feira de manhã as duas corporações de bombeiros de Coimbra para um acidente que afinal não existia.





O caso aconteceu pelas nove e meia da manhã. Através do 112, os bombeiros sapadores e voluntários de Coimbra receberam o alerta do quartel e foram mobilizados para prestar socorro a um acidente. Quando chegaram ao local indicado não encontraram nenhuma viatura sinistrada, verificando que a viatura de onde partiu o alerta estava no interior de uma oficina, localizada na Rua Cidade de Santos, em Monte Formoso, Coimbra.