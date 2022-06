Há mais de um ano que os Bombeiros Sapadores de Santarém vêm denunciar a falta de efetivos, alertando que a situação coloca em causa o socorro à população. Dos 80 elementos que dizem estar previstos no Regulamento, existem apenas 32.







Em cada turno, há apenas seis a sete homens de serviço. Um fica na central, a receber as chamadas telefónicas, dois com a ambulância do INEM e sobram três ou quatro para outras ocorrências.









