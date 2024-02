Uma colisão entre dois carros causou dois feridos, na Baixa da Banheira, Setúbal, esta quinta-feira. Em resultado do acidente, uma das viaturas embateu contra uma funerária.As vítimas foram transportadas para o Hospital do Barreiro com ferimentos leves.O alerta foi dado às 17h58. A ocorrência mobilizou 11 operacionais e oito viaturas dos bombeiros da Moita, dos bombeiros Sul e Sueste e da GNR.