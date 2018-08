Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro incendeia-se na A2 em Castro Verde

Sobreaquecimento do motor causou o incêndio, no quilómetro 138, sentido Sul-Norte.

16:50

Um incêndio num carro na A2, no quilómetro 138, sentido Sul-Norte, cortou esta sexta-feira à tarde o trânsito perto de Castro Verde, no distrito de Beja.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto ao CDOS de Beja, o incêndio foi provocado pelo sobreaquecimento do motor.



Não há registo de feridos.



No local estão 23 operacionais, apoiados por seis viaturas.