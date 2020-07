Carro incendeia-se na A2 em Grândola e é consumido pelas chamas

Uma viatura ligeira de passageiros foi totalmente consumida pelas chamas, esta terça-feira, ao quilometro 107,7 da Autoestrada do Sul (A-2), no sentido sul-norte, no concelho de Grândola.





Joaquim Duarte, comandante dos bombeiros de Grândola explicou ao CM que "quando os bombeiros chegaram ao local encontraram a viatura já tomada pelas chamas e acabou por ficar completamente destruída".





Do acidente não resultaram vitimas, apenas danos materiais. Para segurança dos operacionais, o trânsito esteve condicionado no local durante cerca de 30 minutos.





O alerta foi dado às 07h30 e no combate às chamas estiveram os Bombeiros de Grândola com 7 operacionais, apoiados por 3 viaturas.