Homem de 71 anos ferido em despiste de carro no IC1 em Grândola

Um homem de 71 anos, sofreu ferimentos ligeiros este domingo, vitima do despiste da viatura ligeira que conduzia no IC1, na localidade de Canal Caveira, concelho de Grândola.

Segundo fonte dos Bombeiros de Grândola, a vítima que apresentava "um traumatismo craniano" foi transportada para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 05h26, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Grândola com 6 operacionais, apoiados por três viaturas.

Os bombeiros contaram com o apoio da VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.

A patrulha da GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.