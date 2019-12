Dois militares da GNR feridos após colisão em Grândola

A colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou na tarde desta segunda-feira, 16 de dezembro, dois feridos ligeiros, no Bairro do Isaías, em Grândola.

Os feridos ligeiros são dois militares da GNR, com 48 e 50 anos de idade. O condutor da outra viatura foi apenas assistido no local.

Segundo fonte dos bombeiros, "a viatura civil embateu na traseira da viatura militar quando esta estava parada num semáforo no IC1, na zona do Bairro do Isaías, na saída de Grândola para Alcácer do Sal".

Para facilitar as operações de socorro e a retirada das viaturas, a circulação automóvel esteve condicionada no local.

As duas vitimas que sofreram pequenas escoriações foram transportadas pelos bombeiros para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado cerca das 15h47 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Grândola com cinco operacionais, apoiados por 3 viaturas.

A GNR de Grândola esteve no local a ordenar o trânsito e vai agora investigar o que provocou a colisão.