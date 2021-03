Carteiristas caçados a roubar idosa no Cacém. Ladrões com histórico criminal conseguiram 10 mil euros em furtos

Um homem e duas irmãs, de 63, 53 e 54 anos, respectivamente, foram detidos por suspeita de crime de roubo de carteiras na zona da grande Lisboa.De acordo com comunicado da PSP, o trio vinha a roubar carteiras desde o ano transato, 2020, para posteriormente usar os cartões bancários, apropriando-se do dinheiro presente das vítimas.As detenções surgem no decurso de uma investigação que durava há sete meses. "Na sequência da recolha de indícios suficientes da prática de vários crimes de furto por parte deste grupo, foram emitidos os competentes mandados de detenção por parte do Ministério Público", indica a autoridade.Os suspeitos foram então localizados e detidos quando roubam uma idosa de 77 anos no Cacém. Os carteiristas levaram 250 euros à idosa, aproveitando o movimento de uma superfície comercial na zona do Cacém.De acordo com comunicado da polícia, os suspeitos contam já com um vasto histórico criminal de crimes de igual natureza. A eles estão diretamente relacionados 15 furtos cujo proveito está avaliado em cerca de 10 000 euros.Os detidos foram a primeiro interrogatório, sendo-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventivas às mulheres e apresentações semanais ao homem.