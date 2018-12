Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa do Gaiato de Beire em risco de encerramento urgente em Paredes

No decurso de uma ação de fiscalização foram encontradas precárias condições de instalação.

11:55

O estabelecimento Casa de Beire/Calvário, gerido pela obra do Padre Américo, em Beire, Paredes, vai ser encerrado, com caráter de urgência, após ter sido alvo de uma ação de fiscalização na sequência de denúncias e a solicitação do Ministério Público.



No decurso da ação foram encontradas precárias condições de instalação, quartos e casas de banho sem as condições de higiene e salubridade, utentes a dormir em camaratas sem aquecimento e condições irregulares de funcionamento das respostas.



Os procedimentos de encerramento do estabelecimento já começaram, retirando os utentes e levando-os para estabelecimentos devidamente licenciados.



As forças de segurança judiciais e de saúde vão dar então seguimento ao procedimento de encerramento, de forma a avaliar também os utentes.