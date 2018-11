Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retirada dos utentes revolta familiares em Paredes

Doentes levados sem roupa e sem medicamentos.

Por José Eduardo Cação | 06:00

Os familiares dos doentes da Casa do Gaiato de Beire, em Paredes, concentraram-se este sábado à tarde junto à instituição em protesto contra a forma "bruta" e "sem aviso" como os utentes foram levados pela Segurança Social após esta ter decretado o encerramento do espaço, no dia 7.



"Foram levados sem roupa nem medicamentos e ninguém quis saber da condição psíquica dos doentes . Ficámos sem saber para onde os levaram. Isto não se faz", diz Francisco Pinto, cuja irmã foi levada para um lar de idosos, em Aveiro, a 100 quilómetros.



A Segurança Social justifica a medida com a "falta de condições das instalações e recursos humanos, que colocam em perigo a integridade dos utentes". Os familiares dizem que "aqui nunca lhes faltou nada ".