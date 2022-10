Casal acusado de 40 burlas com MBway

Um casal foi acusado, esta quinta-feira, pelo Ministério Público de Coimbra por 40 burlas com recurso à aplicação MBWay.



Sob falsos pretextos, levavam as vítimas a ceder-lhes as senhas para acederem às contas. Em algumas situações, as quantias roubadas eram movimentadas por várias contas de terceiros, com o objetivo de dissimular a respetiva origem e destino.





A 22 de agosto, o Ministério Público de Coimbra deduziu acusação contra o casal, que terá cometido os crimes, entre o final de 2019 e o ano de 2021.

Na altura, aos dois acusados foi imputada a prática, em coautoria, de sete crimes de burla qualificada, sete crimes de acesso ilegítimo e sete crimes de falsidade informática.