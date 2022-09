Casal burla com o MB Way em Coimbra

O Ministério Público de Coimbra deduziu acusação contra um casal que terá cometido vários crimes com recurso à aplicação de pagamentos e transferências MB Way, entre o final de 2019 e o ano de 2021.





“Na generalidade das situações, os arguidos ludibriavam as vítimas, as quais tinham escasso ou nulo conhecimento do funcionamento daquela aplicação, levando-as, sob falsos pretextos, a facultarem-lhes as senhas que lhes permitiam aceder às contas bancárias associadas e assim movimentar quantias, em seu favor”, descreve.