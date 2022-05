Casal detido em flagrante por furto de combustível em Ferreira do Zêzere

No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se para o local onde surpreenderam o casal em flagrante.

s detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.

Um casal foi apanhado em flagrante esta terça-feira por militares do Posto Territorial de Ferreira do Zêzere, em Santarém, enquanto furtavam combustível de dois veículos pesados que se encontravam estacionados na via pública.Um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 37, tinham na sua posse oito jerricãs, um pé-de-cabra, um martelo, uma chave de fendas, uma ponteira de fendas e ainda uma mangueira.Segundo comunicado da GNR, o