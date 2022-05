Jovem apanhado em flagrante a roubar 110 litros de gasóleo de camião em Ourém

"No momento da abordagem foi possível verificar que o homem já tinha subtraído um total de 110 litros de gasóleo, acondicionados em cinco jerricãs", lê-se no comunicado emitido pela GNR.

GNR deteve no dia 1 de maio um homem de 19 anos por furto de combustível em veículo, em Ourém, Santarém. Os militares do Posto Territorial de Ourém patrulhavam a região quando viram o suspeito a retirar combustível do depósito de um veículo pesado, no interior de um parque vedado.Os militares apreenderam um veículo, cinco jerricãs com 110 litros de combustível, duas mangueiras e ainda uma escada, que o indivíduo usou para entrar no parque.O homem foi detido e constituído arguido. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém.