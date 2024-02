Um casal, com cerca de 60 anos, foi encontrado morto em casa em Pedrógão, Torres Novas. O alerta foi dado por um familiar pelas 7h40 desta quarta-feira que encontrou o casal na habitação.



No local estiveram quatro operacionais dos bombeiros de Torres Novas acompanhados por duas viaturas. A GNR também está no local a aguardar a chegada da Polícia Judiciária.