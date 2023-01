Um casal, com idades na casa dos 60 anos, ficou ferido, esta terça-feira, na sequência de um incêndio numa casa, em Castelo de Neiva, no município de Viana do Castelo.



Os dois sofreram queimaduras, mas ainda não é conhecida a gravidade dos ferimentos.

O alerta para o incêndio foi dado às 12h15 e para o local foram mobilizados os bombeiros de Viana do Castelo e a GNR.

Apesa de ainda não estar confirmado pelas autoridades, populares admitem ter ouvido uma explosão vinda da habitação.