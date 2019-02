Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal mata homem à pancada e simula intoxicação no Algarve

Vítor Horta tinha algumas posses e vendeu terrenos, o que motivou o ataque.

Por João Mira Godinho e Tiago Griff | 01:30

Vítor Horta, de 70 anos, foi encontrado morto em casa, em S. Brás de Alportel, na manhã de 18 de setembro. Inicialmente pensou-se que tinha sido vítima de intoxicação por gás, mas as autoridades, naquele mesmo dia, suspeitaram de crime.



Esta terça-feira, a Polícia Judiciária anunciou a detenção de um casal, suspeito de roubar e matar à pancada.



Os suspeitos, ele de 39, ela de 38 anos, seriam conhecidos de Vítor, em particular a mulher, que terá ganhado a confiança do homem nos dias anteriores ao crime. Dessa forma, conseguiram acesso à casa, onde o homicídio foi consumado.



A vítima, com algumas posses, teria recentemente vendido terrenos, o que motivou o ataque violento.



Um familiar de Vítor encontrou o corpo e uma botija de gás aberta, o que levou à convicção inicial de que teria sido vítima de intoxicação. Mas uma análise mais pormenorizada ao corpo identificou sinais de agressão.



Num "meticuloso trabalho de investigação desenvolvido viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios, tendo culminado na detenção dos presumíveis autores", explica a PJ em comunicado.



O casal foi esta terça-feira presente a um juiz.



Detidos estavam desempregados

O homem e a mulher detidos tinham um relacionamento próximo e estavam ambos desempregados. Há ainda suspeitas de serem toxicodependentes.



Foram detidos na segunda-feira, na zona de Faro, onde residiam. Ao início da tarde de

esta terça-feira foram presentes ao DIAP de Faro, de onde saíram pelas 21h30 mas só esta quarta-feira é que o juiz vai anunciar as medidas de coação.



Dada a gravidade do crime praticado arriscam ficar em prisão preventiva.