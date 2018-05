Casas embargadas nos Palheiros da Costa da Caparica

Capitania do Porto de Lisboa embargou construções, que deverão ser demolidas.

Por Bernardo Esteves | 12.05.18

As obras de construção de duas casas nas dunas da praia da Saúde, na Costa da Caparica (Almada), integradas na zona dos chamados Palheiros da Costa, foram embargadas pelas autoridades por não se enquadrarem no perfil arquitetónico das restantes habitações.



"A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da sua Administração Hidrográfica do Tejo Oeste emitiu esta manhã [ontem] Autos de Notícia respeitantes a estas edificações. A Capitania [do Porto de Lisboa] emitiu os respetivos Autos de Embargo", disse ao Correio da Manhã fonte oficial da APA.



As habitações deverão agora ser demolidas. "A ação está articulada também com a Costa Polis que se manifestou disponível para proceder à demolição", acrescentou a APA.



O CM constatou no local que as duas casas apresentam características diferentes das restantes no que concerne ao material usado e ao perfil arquitetónico. É também evidente que uma das casas foi construída em cima do anterior edificado, tendo sido aumentada de forma clara em altura e largura. Já na outra habitação foi acrescentado um alpendre. Na origem da situação estará a intenção de ganhar dinheiro com o aluguer a turistas. Há várias casas destas disponíveis em sites de arrendamento.

Os Palheiros da Costa terão aparecido primeiro na zona da Cova do Vapor, no século XIX. Com a subida do nível do mar foram transportados com carros de bois para a área onde se encontram, entre as praias da Saúde e da Mata. São cerca de 50 casas de férias, muitas há décadas nas mesmas famílias. Em 2010, a Costa Polis tentou a demolição, mas prevaleceu a vontade de um movimento pela preservação, devido ao valor histórico e cultural das casas.