Mustafá pede libertação imediata em tribunal

O arguido Miguel Ferrão, assim como Mustafá, pede a alteração da medida de coação."Não percebemos como é possível o juiz de instrução ser o mesmo do interrogatório", afirma Carlos Melo Alves. Acrescenta ainda que as mães dos arguidos estão presentes e que a atitude da procuradora o chocou."Nunca respondeu com questões técnicas. O MP está claramente a puxar para o mesmo lado", afirma.Carlos Melo Alves, advogado de Emanuel, diz que o Ministério Público está sempre inclinado para o mesmo lado. O advogado de Bruno de Carvalho mostra-se indignado e diz que não teve acesso às novas provas anexadas.O juíz responde a Miguel A.Fonseca dizendo que já dois advogados vieram consultar as novas provas e que só não o fez porque não quis.O advogado de Bruno de Carvalho pede ainda ao juiz que sejam digitalizados os documentos e enviados aos advogados mas o juiz não atende ao pedido. Diz que estão em papel e assim vão ficar.Mustafá pede alteração da medida de coação. Quer libertação imediata.Bruno de Carvalho chega a tribunal acompanhado pelo advogado Miguel A. Fonseca. A irmã do antigo presidente do Sporting chegou segundos depois.Bruno de Carvalho e Mustafá, acusados de serem os mandantes do ataque à Academia de Alcochete, e os restantes 42 arguidos do processo voltam esta segunda-feira ao Campus de Justiça, em Lisboa, para uma nova sessão das alegações finais do debate instrutório, no Tribunal de Instrução Criminal.A procuradora Cândida Vilar, que titula a investigação, pediu na última sessão a revisão das medidas de coação de alguns dos arguidos, passando de prisão preventiva para domiciliária.A sessão começa às 10h00.