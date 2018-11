Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Caxineiro’ fica em preventiva por espancar com stick de hóquei

Vítima foi agredida com violência na cabeça em Vila do Conde.

Por Nelson Rodrigues e Liliana Rodrigues | 08:50

Bruno Esteves, conhecido pela alcunha de ‘Caxineiro’, vai aguardar o julgamento em prisão preventiva. O pescador, de 21 anos, foi presente a um juiz de instrução criminal, no tribunal de Matosinhos, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa por um crime de ofensas à integridade física grave.



Em causa esteve o facto de ter espancado com um stick de hóquei, um jovem, de 18 anos, que tentava serenar uma rixa, junto à padaria Pão Quente de Vilar 2, em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde.



A vítima, Bernardo S., continua internada em estado de coma no Hospital de S. João, no Porto. O golpe na cabeça foi profundo e o jovem terá perdido muito sangue no local, correndo risco de vida.



‘Caxineiro’, casado e pai de uma menina, com cerca de um ano, foi detido pela PJ do Porto e já está na cadeia. Agiu com violência por pensar, erradamente, que o irmão mais velho estava a ser agredido no interior do estabelecimento.



No entanto, e segundo apurou o CM, a rixa gerou-se uma vez que o irmão do arguido não gostou de ser repreendido por estar alcoolizado.



Um grupo de clientes, no qual estava a vítima, pediu-lhe para se acalmar, e foi nesse momento que aquele ligou a Bruno Esteves, que vive em Lavra, Matosinhos – e que surgiu de imediato no local.



A vítima, que estaria a pedir para todos se acalmarem, foi atingida e caiu logo ao chão. O stick estaria dentro do carro da mãe do arguido, que fugiu depois da pastelaria.