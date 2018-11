Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixa jovem em coma com stick de hóquei

Homem rasgou orelha a outro com uma soqueira que incluía um saca-rolhas em Vila do Conde.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Primeiro agrediu um homem com uma soqueira à qual adaptou um saca-rolhas e rasgou-lhe a orelha. De seguida, foi ao carro buscar um stick de hóquei e, no momento em que tentava retomar a agressão à vítima, acertou violentamente na cabeça de um jovem de 18 anos que também se encontrava no Pão Quente de Vilar 2, em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde.



O jovem foi hospitalizado e está em coma profundo. Esta quarta-feira à noite ainda corria risco de vida.



A brutal agressão aconteceu na segunda-feira, pelas 17h00, e o atacante fugiu do local. Viria a ser apanhado, porém, pela Polícia Judiciária do Porto.



‘Caxineiro’ - alcunha pela qual o agressor, um pescador de 21 anos, é conhecido - está indiciado por um crime de ofensas à integridade física grave. Devido à greve dos funcionários judiciais passou mais uma noite nos calabouços da PJ e é hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação.



Tudo aconteceu quando o irmão do agressor, que estava visivelmente embriagado, começou a provocar um casal que conversava com um jovem de 18 anos. Convenceu-se de que estava a ser gozado e ligou ao irmão a queixar-se.



Em poucos minutos, deslocou-se da casa onde vive, em Lavra, Matosinhos, até Vilar do Pinheiro. Mal entrou no estabelecimento, atacou logo a murro a primeira vítima, perante a incredulidade dos restantes clientes.



O ataque com o stick de hóquei foi tão violento que obrigou ao internamento do jovem no Hospital de S. João, no Porto, onde estava ontem a lutar pela vida.



PORMENORES

Risco de vida

A vítima, um estudante de 18 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e ficou em coma. Corre risco de vida e o prognóstico médico é muito reservado.



Pescador

O agressor, de 21 anos, reside na freguesia de Lavra, em Matosinhos, e trabalha como pescador em Angeiras, no mesmo concelho. É descrito como bastante nervoso.



Arma recuperada

Quando fugiu do local do crime, levou a soqueira e o stick de hóquei. Esteve em fuga durante várias horas, mas foi detido e a PJ recuperou o objeto usado para atingir violentamente o estudante.