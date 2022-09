Cerca de 40 mineiros retidos numa mina em Aljustrel após incêndio

Cerca de 40 mineiros ficaram presos durante várias horas no interior de uma mina em Aljustrel, após um incêndio num dos túneis da empresa, que explora e extrai cobre e zinco. Os trabalhadores vieram a ser retirados do local pelas 19h10 desta terça-feira.



Ao que o CM apurou, no interior da mina, um gerador causou um incêndio num camião e fechou túnel com 40 mineiros no interior. Ficaram à espera que equipas de socorro internas chegassem e conseguissem apagar o fogo e libertá-los.

A empresa que explora a mina, remeteu esclarecimentos da administração para esta quarta-feira.

Não há registo de feridos, apesar do susto.