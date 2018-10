Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 50 mil clientes de rede fixa afetados

Passagem do Leslie por Portugal, no sábado e este domingo, provocou um morto, 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

22:39

A Altice Portugal disse este domingo que cerca de 50 mil clientes da rede fixa estão com serviços afetados, na sequência da tempestade tropical Leslie, sendo que os trabalhos de reposição "continuam no terreno com evolução positiva".



Em comunicado, ao início da noite, a dona da Meo adianta "em relação aos clientes da rede fixa com serviços afetados são, atualmente, cerca de 50 mil, envolvendo comunicações de voz, Internet e televisão".



A Altice Portugal aponta que "o esforço das equipas, nas últimas 24 horas, começando na prevenção e passando para religação, permitiu, em poucas horas, a recuperação de cerca de 150 'sites' móveis'".



No que respeita à rede móvel, "neste momento estão afetados 66 'sites' móveis, o que corresponde a apenas cerca de 1,5% do total da rede nacional existente", acrescenta a operadora de telecomunicações.



"Perto de meio milhar de técnicos especializados da Altice Portugal, apoiados por centenas de viaturas operacionais, continuam no terreno, em cerca de seis concelhos, mais de uma centena de freguesias, a proceder a trabalhos de reposição das comunicações, estando estas a evoluir de forma positiva, tendo permitido, em poucas horas, a recuperação da maioria dos 'sites' da rede móvel nacional e a religação de vários milhares de clientes", prosseguiu.



A dona da Meo apontou que "um dos fatores que impossibilita a clara maioria das religações prende-se com a falta de distribuição de energia, embora seja ainda compreensível, atendendo ao contexto", nomeadamente "a continuidade da situação meteorológica instável e a dificuldade na acessibilidade".



Além disso, "a danificação de infraestruturas, cabos e traçados, na sequência da queda de árvores, telhados e outras projeções, devido à tempestade, têm provocado disrupções no normal funcionamento dos serviços".



A Altice Portugal acrescenta que, "por necessidade de acautelar comunicações prioritárias, já foram instalados aparelhos de VSAT [telefones satélite] no município de Soure, em unidades hospitalares da região, em diversos quartéis de associações de bombeiros voluntários, tendo já equipas colocadas também no município de Mira".



As equipas da dona da Meo têm "tido especial enfoque nos distritos mais afetados: Coimbra, Leiria, Aveiro e Viseu".



A retoma da normalidade de circulação e livre acesso "tornam-se essenciais para que as equipas da Altice Portugal possam agir no terreno para uma maior celeridade na reposição dos serviços de clientes afetados", concluiu a empresa.



A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.



O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo o comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil.