Cerca de 500 mil euros, armas e droga apreendidos em megaoperação 'Teia Dourada'

A PSP de Aveiro realizou, esta manhã de terça-feira, uma conferência de imprensa onde revelou os resultados finais da megaoperação 'Teia Dourada'.A intervenção teve como alvo um grupo responsável pela vaga de assaltos a idosos, nas habitações. Foram apreendidos objetos, estupefacientes, armas de fogos e dinheiro, totalizando cerca de 500 mil euros.Após uma investigação de cinco meses, a operação decorreu em onze concelhos dos distritos de Aveiro, Coimbra e Porto (Aveiro, Águeda, Lousã, Sever do Vouga, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Vagos, Murtosa, Porto e Matosinhos).A megaoperação incluiu 30 Mandados de Busca e Apreensão, de entre os quais 23 são buscas domiciliárias, bem como de 7 Mandados de Detenção e conta com o apoio da Unidade Especial de Polícia (UEP/PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), envolvendo um total de cerca de 400 polícias.Os sete detidos, dos 25 aos 45 anos, foram presentes, esta segunda-feira, a um juiz do tribunal de instrução criminal de Aveiro. No entanto, as medidas de coação vão ser decretadas esta tarde de terça-feira.