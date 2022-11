Chamas consomem carro na Amora, em Setúbal

Um carro foi consumido pelas chamas, durante a tarde deste sábado, na Avenida Marques Portugal, na Amora, Seixal.Segundo testemunhas contaram ao, o dono do automóvel e a motorista de uma autocarro da Carris tentaram extinguir o fogo com recurso a dois extintores. Contudo, as chamas não foram extintas e o fogo acabou por se alastrar e destruir o veículo.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal informou que não foram registadas vítimas.O alerta foi dado às 13h59.No local estiveram quatro operacionais dos Bombeiros da Amora e a PSP.