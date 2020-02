Um homem casado que colocava anúncios para encontros sexuais com outros homens foi obrigado a entregar mais de 60 mil euros a uma dupla, que o extorquiu ao longo de dois anos, ameaçando contar tudo à mulher e restante família da vítima.Os dois suspeitos foram agora acusados pelo Ministério Público por extorsão e vão ser julgados no Tribunal de Beja.Entre março de 2017 e fevereiro de 2019, o homem realizou mais de 200 pagamentos através do multibanco.