Choque em cadeia fere oito pessoas na A2 em Almada

Uma colisão entre oito veículos, na A2, provocou oito feridos – um deles em estado grave – e obrigou ao corte total daquela via, na noite de sábado.O choque em cadeia ocorreu na zona do Feijó, Almada, pelas 23h15, no sentido Norte-Sul, e obrigou à mobilização de 23 operacionais dos bombeiros para o socorro às vítimas, algumas das quais ficaram encarceradas.Dois dos feridos foram assistidos no local, mas outros seis foram transportados ao Hospital Garcia de Orta.A A2 esteve condicionada até perto da 01h00, o que causou extensas filas de trânsito na ponte 25 de Abril.