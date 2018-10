Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque entre barcos da Soflusa em Lisboa

Embarcações tiveram pequenos danos.

09:31

O catamarã da Soflusa ‘Miguel Torga’, propriedade da Soflusa, embateu esta segunda-feira na embarcação ‘Antero de Quental’ (que estava ancorada) quando estava a chegar, do Barreiro, ao cais do Terreiro do Paço, em Lisboa.



O acidente ocorreu pelas 17h00 e não causou feridos.



As duas embarcações tiveram pequenos danos, e o ‘Miguel Torga’ regressou mesmo ao Barreiro com passageiros, encontrando-se agora para reparação.